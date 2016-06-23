Еще 1 миллиард на омские дороги: Назаров сжал сроки до предела

На заседании регионального кабинета министров внесены изменения в госпрограмму Омской области о развитии транспортной системы. Бюджет увеличен на 1 млрд. 59 млн. рублей, из которых 309 млн. рублей – деньги областной казны, а 750 млн. – федеральные средства. Выделенные средства пойдут на срочные задачи по восстановлению региональных и местных дорог.
На заседании регионального кабинета министров решено увеличить бюджет на развитие транспортной системы на 1 млрд. 59 млн. рублей, из которых 309 млн. рублей – деньги областной казны, а 750 млн. – федеральные средства. Изменения в госпрограмму Омской области уже внесены. Выделенные средства пойдут на срочные задачи по восстановлению региональных и местных дорог, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Времени на долгие решения у властей нет: задача муниципалитета – согласно установленному плану подготовить дороги к 300-летию города. Чтобы дорожники в ближайшее время приступили к выполнению работ, губернатор Виктор Назаров поручил Министерству строительства максимально ускорить передачу средств на приведение омских дорог в нормативное состояние. Мэру Омска, в свою очередь, следует в сжатые сроки подготовить всю необходимую документацию – конкурсную и техническую, - чтобы объявить торги на подрядные работы по ремонту дорог.
Омская область получила федеральную поддержку на улучшение состояния автодорог в размере 750 млн. рублей. В сравнении с другими субъектами федерации, это самая большая сумма в данной статье расходов. По решению губернатора большая часть будет направлена на строительство и ремонт дорог в пределах города. На восстановление дорожного полотна областного центра выделено полмиллиарда рублей, а на обновление сельских дорог – 250 млн. рублей.