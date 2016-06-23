Еще 1 миллиард на омские дороги: Назаров сжал сроки до предела

Времени на долгие решения у властей нет: задача муниципалитета – согласно установленному плану подготовить дороги к 300-летию города. Чтобы дорожники в ближайшее время приступили к выполнению работ, губернатор Виктор Назаров поручил Министерству строительства максимально ускорить передачу средств на приведение омских дорог в нормативное состояние. Мэру Омска, в свою очередь, следует в сжатые сроки подготовить всю необходимую документацию – конкурсную и техническую, - чтобы объявить торги на подрядные работы по ремонту дорог.