Экс-форвард «Авангарда» признан лучшим игроком НХЛ сезона 2015/16

В завершившемся сезоне 44-летний форвард провел в составе «Флориды Пантерз» 79 игр, в которых отметился 66 (27+39) набранными очками. В результате команда Яромира Ягра впервые в своей истории заняла первое место в Атлантическом дивизионе, а сам чешский нападающий стал самым возрастным хоккеистом, которому удалось набрать за один сезон более 60 результативных баллов.