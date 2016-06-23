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Экс-форвард «Авангарда» признан лучшим игроком НХЛ сезона 2015/16

23 июня 2016, 10:18
Почетный трофей.

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения призов по итогам сезона НХЛ 2015/16. В определяющем победителя «Билл Мастертон Трофи» голосовании победу одержал экс-форвард омского «Авангарда» 44-летний Яромир Ягр.

По итогам голосования чешский ветеран опередил Матса Цуккарелло из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Паскаля Дюпуи из «Питтсбург Пингвинз». Стоит отметить, что «Билл Мастертон Трофи» получает спортсмен, который, по мнению Ассоциации спортивных журналистов НХЛ, проявил верность хоккею и высокое спортивное мастерство.

В завершившемся сезоне 44-летний форвард провел в составе «Флориды Пантерз» 79 игр, в которых отметился 66 (27+39) набранными очками. В результате команда Яромира Ягра впервые в своей истории заняла первое место в Атлантическом дивизионе, а сам чешский нападающий стал самым возрастным хоккеистом, которому удалось набрать за один сезон более 60 результативных баллов.

Также стоит отметить, что по ходу нынешнего сезона Яромир Ягр вышел на третье место в рейтинге лучших бомбардиров и снайперов НХЛ всех времен.


Фото: zimbio.com

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