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Двое на одного: в Омске драка водителей на перекрестке – видео

23 июня 2016, 09:39
Двое на одного: в Омске драка водителей на перекрестке – видео

В Омске очевидцы сняли очередной ролик из категории «Дорожные войны». На перекрестке идет кулачный поединок – двое нападают на одного. Парень технично уходит от прямого столкновения, при этом, по очереди, «доставая» каждого из соперников.

Причина конфликта неясна, однако под конец разборки, один из нападавших начал что-то показывать на автомобиле. Возможно, все дело в аварии, которая произошла за несколько минут до кулачной стычки.

В любом случае, омская полиция уже заинтересовалась роликом. Будет проведена проверка. Установят и причину, и последствия.



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