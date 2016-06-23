Двое на одного: в Омске драка водителей на перекрестке – видео

В Омске очевидцы сняли очередной ролик из категории «Дорожные войны». На перекрестке идет кулачный поединок – двое нападают на одного. Парень технично уходит от прямого столкновения, при этом, по очереди, «доставая» каждого из соперников.
Причина конфликта неясна, однако под конец разборки, один из нападавших начал что-то показывать на автомобиле. Возможно, все дело в аварии, которая произошла за несколько минут до кулачной стычки.
В любом случае, омская полиция уже заинтересовалась роликом. Будет проведена проверка. Установят и причину, и последствия.