Дилерский центр Hyundai компании Феникс-Авто отмечает день рождения

Нам 5 лет – Вам россыпь праздничных предложений.
Дилерский центр Hyundai компании Феникс-Авто отмечает свой день рождения и дарит подарки всем клиентам!
С 24 до 30 июня:
– Специальные предложения на покупку новых автомобилей Hyundai с выгодой до 100 000 рублей;
– Всем посетителям Дилерского центра сертификаты со скидкой 90% на услуги сервиса и праздничные угощения;
– Скидка 20% на работы всем записавшимся на малярно-кузовной ремонт.
А 30 июня в 19:00 в дилерском центре Hyundai компании «Феникс-Авто» состоится турнир по настольному футболу для настоящих фанатов Hyundai.
Вас ждет захватывающее состязание и неспортивные угощения.
Всем участникам чемпионата в подарок атрибуты футбольного болельщика.
Для юных фанатов отдельная игровая площадка с аниматорами и фанатский аква-грим.
Начало жеребьевки для участия в чемпионате в 19:00. Количество участников чемпионата ограничено.
Вход свободный.
Дилерский центр Hyundai Феникс-Авто. Нам 5 лет.
Приходите все! Разделите с нами праздничное настроение.
Подробности в дилерском центре
ул. 10 лет Октября, 182
по телефону 92-50-10
и на сайте
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