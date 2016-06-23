Через Омск пройдет трасса ультра-велогонки Транссибирский экстрим-2016

12 июля через Омск пройдет один из четырнадцати этапов самой протяженной в мире интернациональной ультра-велогонки «Транссибирский экстрим-2016».
Веломарафон «Red Bull Trans-Siberian extreme» стартует 5 июля в Москве. А спустя 9 200 километров российских дорог его участники финишируют во Владивостоке 28 июля. Путь велосипедистов будет лежать через крупнейшие города страны: Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Читу, Хабаровск.
«Перегон» по маршруту Тюмень-Омск станет шестым этапом гонки. Протяженность его составит чуть более 619 километров. Маршрут будет проходить по федеральной трассе Р-402, спортсмены преодолеют 15 рек и пересекут Сибирскую равнину.
В Омске спортсмены окажутся 12 июля. Ориентировочно участники будут прибывать с 8 утра и до полудня. Начало следующего этапа «Омск-Новосибирск» запланировано в тот же день — поздним вечером. Перед тем, как отправиться в дорогу, велосипедисты смогут полюбоваться ночными видами с берегов Оми и Иртыша. К слову, именно с площади Бухгольца, расположенной в месте слияния двух сибирских рек, и стартует 7-й этап веломарафона.
Среди тех, кто будет преодолевать дистанцию, - три «дуэта»: россияне Михаил Маняхин и Роман Маркарян — одни из лучших гонщиков-марафонцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 28-летний Маняхин — неоднократный участник, призер и победитель гонок на 200 и 300 км. В составе еще одной российской команды выступят Леонид Краснов и Евгений Борисов. В активе петербуржца Краснова значится участие и победы во многих соревнованиях российского и мирового масштаба. В этом году он вошел в историю как первый победитель этапа многодневки «Тур Эстонии». Евгений Борисов из Тольятти дважды становился чемпионом России, а также был победителем международной веломногодневки «ДонБасс».
Компанию на российских дорогах «хозяевам трассы» составят немецкие спортсмены Мартин Теммен и Матиас Фишер. Вместе они выступали не только как участники, но и как организаторы двух веломарафонов. Кроме того, оба велогонщика дуэтом покорили знаменитый маршрут «Тур Транс Альп» длиной 897 км в 2012 году. Еще шестеро атлетов будут участвовать в гонке в режиме «соло». Среди них и серебряный призер «Транссибирского экстрима-2015» Эдуард Фукс. В этом году к австрийцу присоединился его брат Андреас. Также «Транссиб» вызвались преодолеть Марчелло Суарес из Бразилии, подданный Франции Паскаль Пич, россиянин Алексей Щебелин, а также Пинн Руджикитхомджон, представляющий Таиланд и Японию.
Год назад участники веломарафона также делали остановку в Омске. Тогда среди гонщиков, посетивших наш город, были представители Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Великобритания и России. Нашу страну в «Транссибирском экстриме-2015» представляли «одиночник» Денис Маджара и «дуэт» чемпиона мира 2014 года на треке Ивана Ковалёва и знаменитого велопрофи, экс-гонщика «Катюши», олимпийского чемпиона Афин Михаила Игнатьева.
Источник: omskportal.ru