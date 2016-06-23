Через Омск пройдет трасса ультра-велогонки Транссибирский экстрим-2016

Компанию на российских дорогах «хозяевам трассы» составят немецкие спортсмены Мартин Теммен и Матиас Фишер. Вместе они выступали не только как участники, но и как организаторы двух веломарафонов. Кроме того, оба велогонщика дуэтом покорили знаменитый маршрут «Тур Транс Альп» длиной 897 км в 2012 году. Еще шестеро атлетов будут участвовать в гонке в режиме «соло». Среди них и серебряный призер «Транссибирского экстрима-2015» Эдуард Фукс. В этом году к австрийцу присоединился его брат Андреас. Также «Транссиб» вызвались преодолеть Марчелло Суарес из Бразилии, подданный Франции Паскаль Пич, россиянин Алексей Щебелин, а также Пинн Руджикитхомджон, представляющий Таиланд и Японию.