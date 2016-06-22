Выпускной бал в Омске. Родители школьников выложили по 22 тысячи

В сравнении с прошлым годом расходы на выпускной наряд выросли с 9,7 до 10,3 тысяч рублей, на вечер – с 10,6 до 11,8 тысяч. Дешевле всего школьный выпускной обходился родителям в 2012 году (чуть более 18 тысяч рублей): 8,6 тысяч за наряд и 9,6 тысяч за сам вечер.