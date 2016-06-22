Выпускной бал в Омске. Родители школьников выложили по 22 тысячи

В нынешнем году расходы среднестатистической семьи в России на выпускной вечер достигли 22 тысяч рублей, согласно данным исследовательского центра портала Superjob.
В среднем наряд выпускника в нынешнем году стоит почти 12 тысяч рублей. Менее 5 тысяч рублей потратили 18% родителей, от 5 до 10 тысяч – 26%, от 11 до 20 тысяч – 20%, от 21 до 30 – 7%, более 31 тысячи – 5%. Сэкономить и вовсе отказаться от покупки наряда решили 16% родителей.
На организацию самого выпускного вечера родителями в среднем тратится чуть более 10 тысяч рублей. Бюджетный вариант праздника, который обходился менее чем в 5 тысяч рублей, оплатили 20% родителей, от 11 до 15 тысяч – 26%, от 16 до 20 тысяч – 10%, более 21 тысяч – 9%.
В сравнении с прошлым годом расходы на выпускной наряд выросли с 9,7 до 10,3 тысяч рублей, на вечер – с 10,6 до 11,8 тысяч. Дешевле всего школьный выпускной обходился родителям в 2012 году (чуть более 18 тысяч рублей): 8,6 тысяч за наряд и 9,6 тысяч за сам вечер.
Во многом к расходам на выпускной вечер родители относятся неоднозначно: с одной стороны это событие обременяет семейный бюджет, с другой – это праздник, который у подростка бывает один раз в жизни.
Омск
Стоит напомнить, что в Омске в пятницу, 24 июня, на участке от улицы Циолковского до Ленинградского моста
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