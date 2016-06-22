Водоустойчивый iPhone 7 появился в сети – без разъема для наушников

Предшественники новинки – iPhone 6 и 6 Plus – были представлены Apple в 2014 году, в сравнении с прошлыми моделями их толщина стала меньше, а размеры экранов, напротив, увеличились до 4,7 и 5,5 дюйма соответственно. В марте 2016 года «яблочная» компания представила iPhone SE (Special Edition). С 2013 года этот смартфон стал первым с диагональю в 4 дюйма.