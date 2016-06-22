Водоустойчивый iPhone 7 появился в сети – без разъема для наушников

В сети появилась подробная информация о долгожданной новинке от «яблочной» компании. Внешний вид iPhone 7 рассекретило издание WSJ. В опубликованном материале отмечается, что дизайн новинки от предшествующей модели будет отличаться незначительно. Согласно данным американского ресурса, кардинальные изменения «яблочных» смартфонов коснутся лишь к 2017 году.
Самым большим изменением будет отсутствие разъема для наушников, которые будут подключаться через служащий для зарядки устройства разъем Lightning. Благодаря этому iPhone 7 станет еще тоньше, а также подобное изменение позволит создателям сделать смартфон влагоустойчивым. Размеры дисплеев изменяться не будут.
Что касается изменений, которые могут коснуться модели 2017 года, то, согласно информации WSJ, кнопку «Домой» могут заменить датчиком отпечатка пальцев на экране. Кроме того, весь экран новинки может быть оборудован органическими светодиодами (OLED). В Apple эти данные комментировать отказались.
Предшественники новинки – iPhone 6 и 6 Plus – были представлены Apple в 2014 году, в сравнении с прошлыми моделями их толщина стала меньше, а размеры экранов, напротив, увеличились до 4,7 и 5,5 дюйма соответственно. В марте 2016 года «яблочная» компания представила iPhone SE (Special Edition). С 2013 года этот смартфон стал первым с диагональю в 4 дюйма.
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