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Ураган в Омске – в центре города с корнем вырывает деревья

22 июня 2016, 15:45
Будьте внимательны!

Очевидцы сообщают порталу Gorod55.ru, что гроза, которая в настоящее время накрыла Омск, сопровождается местами сильным порывистым ветром.

В частности, в Центральном округе Омска, на улице Щербанева ветром повалены деревья у парковки.

Это происходит прямо сейчас. Напомним, в таких случаях МЧС советует не находится и не ставить автомобили рядом с высокими деревьями, а также близ домов, с крыш которых может что-то упасть.

Также лучше не пользоваться электроприборами, мобильными телефонами и отключить от антенны и сети телевизор. Также обесточить другие электроприборы.


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