Ураган в Омске – в центре города с корнем вырывает деревья

Очевидцы сообщают порталу Gorod55.ru, что гроза, которая в настоящее время накрыла Омск, сопровождается местами сильным порывистым ветром.
В частности, в Центральном округе Омска, на улице Щербанева ветром повалены деревья у парковки.
Это происходит прямо сейчас. Напомним, в таких случаях МЧС советует не находится и не ставить автомобили рядом с высокими деревьями, а также близ домов, с крыш которых может что-то упасть.
Также лучше не пользоваться электроприборами, мобильными телефонами и отключить от антенны и сети телевизор. Также обесточить другие электроприборы.