Смерть 16 человек на омской трассе: погибший водитель признан виновным

Спустя почти год после страшной аварии на Сыропятском тракте виновным в ДТП признан водитель автобуса, сообщает "
Как уже писал портал Gorod55, 24 июня 2015 года автобус с рабочими омской птицефабрики
Расследование уголовного дела в отношении водителя Александра Любовцева решено прекратить в связи с его смертью. Водитель признан виновным в нарушении ПДД, ставшем причиной гибели 16 человек. К моменту аварии Любовцев провел за рулем автобуса более 12 часов. За несколько мгновений до столкновения с КамАЗом Любовцев потерял сознание – в 40-градусную жару у мужчины случился сердечный приступ. Также, по данным следствия, за шесть месяцев водитель в 10 раз превысил норму переработки.
Составлением таких плотных рабочих графиков занимался начальник автоколонны Валерий Коченевский, а их согласованием – директор Александр Чертоляс. Следователи считают, что руководители «Пассажирского предприятия №4», в чьем ведении находился автобус, не выполняли правила пассажирских перевозок и требования трудового законодательства. Вероятно, невнимательное отношение начальства к состоянию здоровья водителей, часто выходящих на работу сверхурочно, и стало причиной трагедии.
Руководителям Чертолясу и Коченевскому выдвинуто обвинение в нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причем оба действия повлекли по неосторожности смерть 16 человек. Расследование близится к завершению. Руководители «Пассажирского предприятия №4» вину не признают, но уголовное дело в их отношении уже передано в суд.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области