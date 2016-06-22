Смерть 16 человек на омской трассе: погибший водитель признан виновным

Расследование уголовного дела в отношении водителя Александра Любовцева решено прекратить в связи с его смертью. Водитель признан виновным в нарушении ПДД, ставшем причиной гибели 16 человек. К моменту аварии Любовцев провел за рулем автобуса более 12 часов. За несколько мгновений до столкновения с КамАЗом Любовцев потерял сознание – в 40-градусную жару у мужчины случился сердечный приступ. Также, по данным следствия, за шесть месяцев водитель в 10 раз превысил норму переработки.