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Смерть 16 человек на омской трассе: погибший водитель признан виновным

22 июня 2016, 11:51
Шокирующее происшествие.

Спустя почти год после страшной аварии на Сыропятском тракте виновным в ДТП признан водитель автобуса, сообщает "Интерфакс Россия" .


Как уже писал портал Gorod55, 24 июня 2015 года автобус с рабочими омской птицефабрики выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, груженым кирпичами. Оба водителя и 14 пассажиров погибли на месте, 11 – получили травмы разной степени тяжести. Было возбуждено несколько уголовных дел: в отношении водителя автобуса, директора «Пассажирского предприятия №4» и начальника автоколонны.

Расследование уголовного дела в отношении водителя Александра Любовцева решено прекратить в связи с его смертью. Водитель признан виновным в нарушении ПДД, ставшем причиной гибели 16 человек. К моменту аварии Любовцев провел за рулем автобуса более 12 часов. За несколько мгновений до столкновения с КамАЗом Любовцев потерял сознание – в 40-градусную жару у мужчины случился сердечный приступ. Также, по данным следствия, за шесть месяцев водитель в 10 раз превысил норму переработки.

Составлением таких плотных рабочих графиков занимался начальник автоколонны Валерий Коченевский, а их согласованием – директор Александр Чертоляс. Следователи считают, что руководители «Пассажирского предприятия №4», в чьем ведении находился автобус, не выполняли правила пассажирских перевозок и требования трудового законодательства. Вероятно, невнимательное отношение начальства к состоянию здоровья водителей, часто выходящих на работу сверхурочно, и стало причиной трагедии.

Руководителям Чертолясу и Коченевскому выдвинуто обвинение в нарушении требований охраны труда и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причем оба действия повлекли по неосторожности смерть 16 человек. Расследование близится к завершению. Руководители «Пассажирского предприятия №4» вину не признают, но уголовное дело в их отношении уже передано в суд.


Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

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