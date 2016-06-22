Сборная России по футболу: новый тренер из Европы, игроков разогнать

Данная ситуация не оставила равнодушным знаменитого российского тренера Валерия Газаева, который в эфире телеканала Матч ТВ заявил, что Федерация футбола и клубы должны применять к игрокам, не желающим общаться со СМИ штрафные санкции. Специалист отметил, что выступление нашей сборной «не лезет ни в какие рамки», все ждали выхода из группы. Что касается слов Александра Головина, экс-наставник ЦСКА и сборной России высказал мнение, что из 20-летнего полузащитника ничего не получится, а за свои слова он должен извиниться, «такое случается, когда нет чувства ответственности».