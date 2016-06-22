Сборная России по футболу: новый тренер из Европы, игроков разогнать

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В размещенной тюменцем Артемом Хасановым петиции предлагается расформировать нынешний состав сборной, не оправдавшей надежды. Далее следует набрать новую команду, а на «сэкономленные» построить новые поля и заниматься подрастающим поколением.
В настоящее время данную петицию подписали уже более двух тысяч человек.
После поражения от сборной Уэльса со счетом 3:0 Леонид Слуцкий заявил, что теперь попытаться добиться результата со сборной России должен кто-нибудь другой. Основным кандидатом на этот пост является Станислав Черчесов, выигравший в завершившемся сезоне чемпионат и кубок Польши с «Легией», сообщает «
Наряду с Черчесовым на должность главного тренера сборной России по футболу претендуют еще несколько специалистов, чьи имена не называются. Леонид Слуцкий с высокой долей вероятности в дальнейшем будет продолжать работу лишь с московским ЦСКА.
Также стоит отметить вызвавшее большой резонанс высказывание 20-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. На вопрос журналиста по возвращении в Москву молодой футболист не увидел причин для стыда: «За что нам должно быть стыдно?».
Данная ситуация не оставила равнодушным знаменитого российского тренера Валерия Газаева, который в эфире телеканала Матч ТВ заявил, что Федерация футбола и клубы должны применять к игрокам, не желающим общаться со СМИ штрафные санкции. Специалист отметил, что выступление нашей сборной «не лезет ни в какие рамки», все ждали выхода из группы. Что касается слов Александра Головина, экс-наставник ЦСКА и сборной России высказал мнение, что из 20-летнего полузащитника ничего не получится, а за свои слова он должен извиниться, «такое случается, когда нет чувства ответственности».
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