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Пьяный 17-летний омич за рулем ВАЗа: пришлось вызывать маму

22 июня 2016, 15:17
Нетрезвый подросток за рулем автомобиля.

Нетрезвый житель Омской области задержан автоинспекторами на дороге в Калачинском районе.

Дело было 21 июня ночью недалеко от села Индейка. Сотрудники ДПС остановили а/м «ВАЗ-21053», которым управлял 17-летний подросток. Парню предложили выйти из машины и пройти проверку на алкотестере. Показания прибора составили 0,773 мг/л.

Задержанный местный житель оказался не только «под градусом», но еще и без прав. Выяснилось, что машина принадлежит его родственнику. На место была вызвана мама нарушителя. После чего ее и сына доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области



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