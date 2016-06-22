Пьяный 17-летний омич за рулем ВАЗа: пришлось вызывать маму

Нетрезвый житель Омской области задержан автоинспекторами на дороге в Калачинском районе.
Дело было 21 июня ночью недалеко от села Индейка. Сотрудники ДПС остановили а/м «ВАЗ-21053», которым управлял 17-летний подросток. Парню предложили выйти из машины и пройти проверку на алкотестере. Показания прибора составили 0,773 мг/л.
Задержанный местный житель оказался не только «под градусом», но еще и без прав. Выяснилось, что машина принадлежит его родственнику. На место была вызвана мама нарушителя. После чего ее и сына доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области