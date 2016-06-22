Пропал омский студент: возбуждено уголовное дело об убийстве

Оперуполномоченные полиции продолжают мероприятия, связанные с безвестным исчезновением учащегося одного из учебных заведений Омской области.
Сумбурский Евгений Сергеевич, 1990 г.р., 12 марта 2009 года около девяти вечера ушел из общежития училища в р.п. Нововаршавка и пропал. Его не могут найти до сих пор. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Сообщаются приметы пропавшего парня: рост 175 см, волос прямой, темный, губы тонкие, глаза темные. В день исчезновения на нем была красная толстовка, черная куртка, черные спортивные брюки, черные кроссовки, черная спортивная шапка.
На предплечье левой руки молодого человека, сзади, есть татуировка в виде пяти китайских иероглифов.
Всех, владеющих информацией, о лице, причастному к данному преступлению, а также знающих что-либо о местонахождении пропавшего человека, просят звонить по телефонам 30-46-46, 79-34-04 или 02.
По материалам УУР УМВД России по Омской области