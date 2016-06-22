Пропал омский студент: возбуждено уголовное дело об убийстве

Сумбурский Евгений Сергеевич, 1990 г.р., 12 марта 2009 года около девяти вечера ушел из общежития училища в р.п. Нововаршавка и пропал. Его не могут найти до сих пор. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».