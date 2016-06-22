Падение башенного крана в Омске, погибшие. Госинспектор пойдет под суд

За халатное отношение к служебным обязанностям будут судить госинспектора Ростехнадзора Константина Иванова. По версии следствия, именно бездействие Иванова стало предпосылкой падения крана на улице Жукова.
Башенный кран,
В материалах, собранных следствием, говорится, что обвиняемый Константин Иванов не представил сведений о нарушениях правил промышленной безопасности в работе ООО «ИПК «Жилстрой». Последнюю экспертизу безопасности крана организация проводила не ранее декабря 2014 года, а в апреле 2015 не представила отчет о производственном контроле, где должны были содержаться данные о техническом состоянии крана.
Несмотря на устаревшую экспертизу и отсутствие отчета, госинспектор не инициировал внеплановую проверку, которая могла выявить неисправность крана или иные несоответствия требованиям безопасности.
По данным следствия, именно технический дефект и несоблюдение правил эксплуатации стали причиной трагедии. Установленные с нарушениями тупиковые упоры не соответствовали требованиям государственных стандартов и были некорректно укреплены, рельсового захвата не было.
По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области