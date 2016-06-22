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Падение башенного крана в Омске, погибшие. Госинспектор пойдет под суд

22 июня 2016, 13:45
Расследование, суд.

За халатное отношение к служебным обязанностям будут судить госинспектора Ростехнадзора Константина Иванова. По версии следствия, именно бездействие Иванова стало предпосылкой падения крана на улице Жукова.

Башенный кран, упавший 26 октября прошлого года на проезжую часть, стал причиной смерти четырех человек. Было повреждено два автомобиля, ГАЗ «Соболь» и Toyota RAV4. Трое пассажиров иномарки погибли на месте, водитель второй машины скончался в больнице. Еще два человека - 4-летний сын погибших родителей и 36-летний крановщик – получили тяжелые травмы.


В материалах, собранных следствием, говорится, что обвиняемый Константин Иванов не представил сведений о нарушениях правил промышленной безопасности в работе ООО «ИПК «Жилстрой». Последнюю экспертизу безопасности крана организация проводила не ранее декабря 2014 года, а в апреле 2015 не представила отчет о производственном контроле, где должны были содержаться данные о техническом состоянии крана.

Несмотря на устаревшую экспертизу и отсутствие отчета, госинспектор не инициировал внеплановую проверку, которая могла выявить неисправность крана или иные несоответствия требованиям безопасности.

По данным следствия, именно технический дефект и несоблюдение правил эксплуатации стали причиной трагедии. Установленные с нарушениями тупиковые упоры не соответствовали требованиям государственных стандартов и были некорректно укреплены, рельсового захвата не было. Тормоз передвижения крана оказался неисправен.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области



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