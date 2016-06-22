Падение башенного крана в Омске, погибшие. Госинспектор пойдет под суд



В материалах, собранных следствием, говорится, что обвиняемый Константин Иванов не представил сведений о нарушениях правил промышленной безопасности в работе ООО «ИПК «Жилстрой». Последнюю экспертизу безопасности крана организация проводила не ранее декабря 2014 года, а в апреле 2015 не представила отчет о производственном контроле, где должны были содержаться данные о техническом состоянии крана.