Останки убитых младенцев обнаружены под Омском: работают следователи

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Теперь, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».
Мумифицированные останки были обнаружены вечером 21 июня 2016 года на чердаке частного дома. Тела двух младенцев соответствуют 8-9 месяцу развития плода. Экспертиза покажет, были ли дети рождены живыми.
Личности лиц, ранее проживавших в доме, установлены. В ближайшее время их допросят следователи. Расследование уголовного дела продолжается.
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