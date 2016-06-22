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Останки убитых младенцев обнаружены под Омском: работают следователи

22 июня 2016, 14:54
Уголовное дело.

О страшной находке портал сообщал Gorod55.ru ранее. Первоначально была неясной природа происхождения обнаруженных мумифицированных останков в селе Зеленополье Таврического района.

Теперь, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Мумифицированные останки были обнаружены вечером 21 июня 2016 года на чердаке частного дома. Тела двух младенцев соответствуют 8-9 месяцу развития плода. Экспертиза покажет, были ли дети рождены живыми.

Личности лиц, ранее проживавших в доме, установлены. В ближайшее время их допросят следователи. Расследование уголовного дела продолжается.


Фото: иллюстрация

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