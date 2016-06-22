Омск не город-сад из-за вандалов: горожане воруют деревья из парков

16 ценных саженцев голубой ели были высажены недалеко от детского игрового городка, расположенного вблизи сквера «Выставочный». Одно из деревьев уже выкопано неизвестными.
«Это возмутительный факт. Виновные должны понести заслуженное наказание. Мы обратимся в полицию с просьбой пересмотреть графики патрулирования скверов «Выставочный» и «Воскресенский». В июле будет обеспечена круглосуточная охрана территории городской выставки», — отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов во время выездного рабочего совещания на площадках «Флоры».
Как отмечают специалисты, подобное поведение вандалов не новость для омских озеленителей, Ежегодно при подготовке к выставке зеленого строительства недобросовестные граждане выкапывают растения, уносят, ломают малые архитектурные формы, после открытия «Флоры», стараясь сделать запоминающееся фото, приводят в негодность цветочные композиции.
Администрация города просит омичей уважительно относиться к труду людей, создающих праздник. Факты вандализма на «Флоре» недопустимы и несовместимы с мечтой о городе-саде.
Источник: admomsk.ru