Омск не город-сад из-за вандалов: горожане воруют деревья из парков

«Это возмутительный факт. Виновные должны понести заслуженное наказание. Мы обратимся в полицию с просьбой пересмотреть графики патрулирования скверов «Выставочный» и «Воскресенский». В июле будет обеспечена круглосуточная охрана территории городской выставки», — отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов во время выездного рабочего совещания на площадках «Флоры».