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Началась война: 22 июня ровно в 4 часа

22 июня 2016, 07:59
Началась война: 22 июня ровно в 4 часа

Ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Войска фашистской Германии без объявления войны начали наступление в районе западных границ СССР. Нацистские ВВС нанесли массированные воздушные удары по городам, военным и стратегическим объектам.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей, завершившись в мае 1945 года полной и безоговорочной капитуляцией немецких войск. Советские войска, освободив свою страну, продолжили наступление в странах Европы, полностью избавив мир от фашистской угрозы.

Потери СССР составили около 27 миллионов человек. 22 июня в России, Белоруссии, Украине и Хорватии объявлен Днем памяти и скорби.


Верхнее фото: из материала «В Омск прибыл военный поезд Сталина»





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