Началась война: 22 июня ровно в 4 часа

Ранним утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Войска фашистской Германии без объявления войны начали наступление в районе западных границ СССР. Нацистские ВВС нанесли массированные воздушные удары по городам, военным и стратегическим объектам.
Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей, завершившись в мае 1945 года полной и безоговорочной капитуляцией немецких войск. Советские войска, освободив свою страну, продолжили наступление в странах Европы, полностью избавив мир от фашистской угрозы.
Потери СССР составили около 27 миллионов человек. 22 июня в России, Белоруссии, Украине и Хорватии объявлен Днем памяти и скорби.