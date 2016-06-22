Началась война: 22 июня ровно в 4 часа

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей, завершившись в мае 1945 года полной и безоговорочной капитуляцией немецких войск. Советские войска, освободив свою страну, продолжили наступление в странах Европы, полностью избавив мир от фашистской угрозы.