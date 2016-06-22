На 58-м году жизни скончался директор крупнейшей омской ТЭЦ



Вся трудовая биография Николая Павловича была связана с энергетикой, и в первую очередь – с флагманом омской генерации, мощнейшей в регионе ТЭЦ-5. Сюда он пришел в 1983 году, после службы в рядах Советской армии. Здесь он прошел путь от электрослесаря до заместителя начальника электроцеха. В 2004 году был переведен на должность начальника электроцеха ТЭЦ-4, а в 2006 году возглавил эту станцию. С 2008 по 2015 гг. Николай Павлович трудился заместителем директора по производству-главным инженером омского филиала «ТГК-11», а в апреле 2015 года вернулся на родную ТЭЦ-5 – теперь уже в качестве технического директора.