На 58-м году жизни скончался директор крупнейшей омской ТЭЦ

Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания-11» с прискорбием извещает, что 21 июня 2016 года на 58-м году жизни скончался технический директор ТЭЦ-5 Николай Павлович Рыбко.
Николай Павлович родился 17 февраля 1959 года в поселке Советский Купинского района Новосибирской области. В 1981 году окончил Томский политехнический институт имени С.М. Кирова, получив специальность инженера-электрика.
Вся трудовая биография Николая Павловича была связана с энергетикой, и в первую очередь – с флагманом омской генерации, мощнейшей в регионе ТЭЦ-5. Сюда он пришел в 1983 году, после службы в рядах Советской армии. Здесь он прошел путь от электрослесаря до заместителя начальника электроцеха. В 2004 году был переведен на должность начальника электроцеха ТЭЦ-4, а в 2006 году возглавил эту станцию. С 2008 по 2015 гг. Николай Павлович трудился заместителем директора по производству-главным инженером омского филиала «ТГК-11», а в апреле 2015 года вернулся на родную ТЭЦ-5 – теперь уже в качестве технического директора.
Под руководством Николая Павловича на предприятиях омской генерации проводилась масштабная работа по повышению энергоэффективности и надежности электро- и теплоснабжения, модернизации оборудования с целью экологизации производства.
Более 30 лет Николай Павлович посвятил развитию омского энергетического комплекса. Его профессиональные достижения отмечены Почетными грамотами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Правительства Омской области, Администрации города Омска, благодарностью Министерства промышленности и энергетики РФ и другими наградами.
Преданность своему делу, умение решать самые сложные задачи, компетентность в производственных вопросах и непоколебимая принципиальность обеспечили ему авторитет среди коллег и деловых партнеров.
Его имя навсегда сохранится в истории омской энергетики, а память о нем как о настоящем профессионале, мудром руководителе и верном товарище будет вечно жить в наших сердцах. Разделяем скорбь родных и близких покойного.
Гражданская панихида состоится 23 июня, в четверг, c 11:00 до 13:00 в Областном доме ветеранов (ул. Партизанская, 12). Николай Павлович будет похоронен на Ново-Южном кладбище.