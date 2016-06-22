Коллекторам в РФ запретили запугивать и бить должников - новый закон

Принятый закон запрещает коллекторам оказывать на должника психологическое давление, раскрывать информацию о нем третьим лицам, угрожать и наносить физический вред.



Также отныне ограничивается максимальное количество звонков (не более одного в сутки), встреч (не более одной в неделю). Кроме того, сотрудникам коллекторских организаций запрещается беспокоить должников с 22:00 до 08:00 часов в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные.