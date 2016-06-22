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Коллекторам в РФ запретили запугивать и бить должников - новый закон

22 июня 2016, 09:37
Борьба с нарушителями.

Закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», который призван ограничить действия сотрудников коллекторских организаций, был принят Госдумой в третьем окончательном чтении. Кроме того, депутаты одобрили пакет изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Налоговый кодекс, сообщает ТАСС.

С января 2017 года в законную силу вступят положения о госпошлине в размере 100 тысяч рублей за регистрацию коллекторской организации, а также о регламенте взаимодействия с имеющим долг лицом и штрафе за его нарушение в размере 2 миллионов рублей.

В настоящее время еще не определено, кто будет заниматься ведением реестра, а также контролем деятельности коллекторов.

Принятый закон запрещает коллекторам оказывать на должника психологическое давление, раскрывать информацию о нем третьим лицам, угрожать и наносить физический вред.

Также отныне ограничивается максимальное количество звонков (не более одного в сутки), встреч (не более одной в неделю). Кроме того, сотрудникам коллекторских организаций запрещается беспокоить должников с 22:00 до 08:00 часов в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные.

Теперь коллекторы представляться в самом начале разговора, указывать свою должность и называть фамилию. Занимать подобной деятельностью не смогут имеющие непогашенную судимость лица. Те, кто не внесен в госреестр, взысканием долгов заниматься не могут.

Просроченная задолженность может стать предметом разговора с коллектором лишь через четыре месяца после ее возникновения. При этом должники могут отказаться от общения с взыскателями долгов, написав отказ. В таком случае кредитор будет обращаться в суд, взысканием задолженности по приговору займутся приставы.


Фото: иллюстрация

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