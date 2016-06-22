Голая певица с кроликом между ног призвала стать вегетарианцами 18+

Необычный перформанс против массового убийства животных устроила певица телеведущая Милена Дейнега. Об этом сообщает
30-летняя Милена привлекла внимание общественности к проблемам экологии не совсем обычным способом: она сняла с себя всю одежду, прикрыв наиболее интимную часть тела симпатичным пушистым кроликом.
Дейнега объяснила, что ушастый участник акции выбран не случайно: именно кролик является наиболее беззащитным существом в плане массового истребления.
Кроме гастрономической ценности, кроликов используют и в производстве меховых изделий, а также в качестве подопытных в фармацевтике и при производстве новых видов косметики.
Отмечается, что сама Милена Дейнега, а также ее партнер по съемке спортсмен Дмитрий Сельский, оба вегетарианцы. Поэтому и призыв отказаться от потребления мясной пищи является не просто словами.
Акция Милены Дейнеги прошла при поддержке международного фонда PETA, деятельность которого как раз связана с мероприятиями по защите животных на всех континентах мира. Активными деятелями PETA уже много лет являются Памела Андерсон, Пинк, Ева Мендес и Уилл Смит.
Фото: LifeCorr