Голая певица с кроликом между ног призвала стать вегетарианцами 18+



Акция Милены Дейнеги прошла при поддержке международного фонда PETA, деятельность которого как раз связана с мероприятиями по защите животных на всех континентах мира. Активными деятелями PETA уже много лет являются Памела Андерсон, Пинк, Ева Мендес и Уилл Смит.