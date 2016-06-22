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Голая певица с кроликом между ног призвала стать вегетарианцами 18+

22 июня 2016, 12:39
Эпатажные снимки.

Необычный перформанс против массового убийства животных устроила певица телеведущая Милена Дейнега. Об этом сообщает LIFE.

30-летняя Милена привлекла внимание общественности к проблемам экологии не совсем обычным способом: она сняла с себя всю одежду, прикрыв наиболее интимную часть тела симпатичным пушистым кроликом.


Дейнега объяснила, что ушастый участник акции выбран не случайно: именно кролик является наиболее беззащитным существом в плане массового истребления.

Кроме гастрономической ценности, кроликов используют и в производстве меховых изделий, а также в качестве подопытных в фармацевтике и при производстве новых видов косметики.


Отмечается, что сама Милена Дейнега, а также ее партнер по съемке спортсмен Дмитрий Сельский, оба вегетарианцы. Поэтому и призыв отказаться от потребления мясной пищи является не просто словами.


Акция Милены Дейнеги прошла при поддержке международного фонда PETA, деятельность которого как раз связана с мероприятиями по защите животных на всех континентах мира. Активными деятелями PETA уже много лет являются Памела Андерсон, Пинк, Ева Мендес и Уилл Смит.


Фото: LifeCorr


#Новости#Здоровье#18+#Главное#Общество
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