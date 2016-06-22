Экстренное штормовое оповещение по Омску: опасные погодные явления

Мэрия Омска распространила сообщение: ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» объявила по региону экстренное штормовое предупреждение.
В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 22 июня с захватом первой половины 23 июня по Омской области местами ожидаются опасные погодные явления: ливень, гроза, град, ветер порывами до 20-24 м/с.
Омичей просят учесть данные факторы и отложить дальние поездки, запланированные на ближайшее время.
Будьте внимательны: не паркуйте автомобили рядом со старыми деревьями, у рекламных щитов и ветхих строений.
В случае возникновения внештатных ситуаций, грозящих перерасти в ЧС, - сообщайте по телефону единой дежурно-диспетчерской службы города: 78-78-78.