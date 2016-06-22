ДТП под Омском: опрокидывание Тойоты, пассажир погиб, двое в больнице

Прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что, двигаясь со стороны города Омска, 24-летний водитель автомобиля Toyota Corona на 290 километре автодороги «Омск-Тара», не справившись с управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием машины.