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ДТП под Омском: опрокидывание Тойоты, пассажир погиб, двое в больнице

22 июня 2016, 10:21
Ночное происшествие.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП, случившемся 22 июня в 04:00 часов. На трассе «Омск-Тара» произошло опрокидывание легкового автомобиля.

Прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что, двигаясь со стороны города Омска, 24-летний водитель автомобиля Toyota Corona на 290 километре автодороги «Омск-Тара», не справившись с управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием машины.

Водитель и 38-летняя пассажирка с множественными травмами и переломами доставлены в медицинское учреждение. Другой пассажир, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего ДТП.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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