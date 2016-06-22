Дорожные войны: конфликт водителей закончился кулачным боем

После этого «Газель» перестроилась и обогнала отечественный автомобиль, и казалось, что конфликт исчерпан, но уже на следующем перекрестке Lada Priora догнала и вновь подрезала малотоннажную маштну, остановившись посреди дороги непосредственно перед «Газелью». Затем водители перешли к выяснению отношений на кулаках.