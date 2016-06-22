Дорожные войны: конфликт водителей закончился кулачным боем

На видеохостинге YouTube была опубликована запись с дорожным конфликтом, в ходе которого автор ролика сошелся в кулачном бою с другим участником движения.
Инцидент произошел в Пензе. Началось все с того, что водитель «Газели» решил объехать «Приору», которая сместилась ближе к середине двухполосной дороги, что не понравилось водителю легкового автомобиля, который, решив не пропускать никого перед собой, подрезал «Газель» автора видео.
После этого «Газель» перестроилась и обогнала отечественный автомобиль, и казалось, что конфликт исчерпан, но уже на следующем перекрестке Lada Priora догнала и вновь подрезала малотоннажную маштну, остановившись посреди дороги непосредственно перед «Газелью». Затем водители перешли к выяснению отношений на кулаках.
Стоит отметить, что в подобных дорожных конфликтах нет победителей, поскольку такое поведение автомобилистов зачастую приводит к серьезным ДТП.
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Фото: скриншот из видео на YouTube