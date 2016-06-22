Аварийная посадка пассажирского самолета в Омске

Информация о происшествии впервые стала известна от пассажиров. Они сообщили об аварийной посадке через социальные сети. Далее СМИ связались со справочной службой омского аэропорта.
Как выяснили журналисты информагентства
Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот совершал рейс в среду из московского аэропорта Шереметьево. В аэропорту Омска он совершил аварийную посадку. Предварительная причина: техническая неисправность неясного свойства.
О пострадавших не сообщается. Самолет приземлился в аэропорту Омска на 25 минут позже расписания.