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ВКС РФ запустили новую ракету системы ПРО – поражена цель в Казахстане

21 июня 2016, 13:23
Успешное выполнение поставленной задачи.

Противоракету ближнего действия российской системы ПРО успешно испытали в Казахстане на полигоне Сары-Шаган, арендованный Минобороной РФ, представители ВКС.

Войсками противоракетной и противовоздушной обороны ВКС, а также представителями промышленности была успешно испытана противоракета ближнего действия российской системы ПРО, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что пуск осуществлялся для подтверждения тактико-технических характеристик противоракет системы ПРО, которые стоят на вооружении ВКС РФ.

Генерал-лейтенант Виктор Гуменный, занимающий пост замглавкома ВКС, отметил, что противоракета системы ПРО в ходе проведенных испытаний успешно выполнила задачу, поразив в условленное время условленную цель.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что боевые характеристики и состав российской системы ПРО дают возможность парировать угрозу возможного применения ядерного удара, в том числе, «вскрывать» его направленность.

Ранее Владимир Путин в беседе с главами информационных агентств, 21 июня, сообщил, что на развитие ПРО в Европе Москва вынуждена отвечать. Также президент РФ напомнил, что он предупреждал еще в начале 2000-х годов о том, что Россия будет отвечать развитием наступательных средств в ответ на размещение антиракет для соблюдения баланса.

Стоит напомнить, что в России на прошлой неделе началась внезапная проверка ВС. Сергей Шойгу отметил, что она необходима для «оценки мобилизационной и боевой готовности».


Фото: иллюстрация

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