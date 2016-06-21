ВКС РФ запустили новую ракету системы ПРО – поражена цель в Казахстане

Ранее Владимир Путин в беседе с главами информационных агентств, 21 июня, сообщил, что на развитие ПРО в Европе Москва вынуждена отвечать. Также президент РФ напомнил, что он предупреждал еще в начале 2000-х годов о том, что Россия будет отвечать развитием наступательных средств в ответ на размещение антиракет для соблюдения баланса.