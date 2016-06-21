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В Евросоюзе продлят санкции против России до 2017 года

21 июня 2016, 16:50
До конца января 2017 года.

Постпреды стран Евросоюза согласились на продление санкций в отношении РФ еще на полгода – до конца января 2017 года, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на свои дипломатические источники.

Стоит отметить, что не все представители стран ЕС сошлись во мнении касательно путей окончания противостояния с Россией из-за украинского кризиса. Великобритания выступила с призывом сохранения жесткой позиции, иного мнения придерживается Словакия, которая с 1 июля станет председателем Евросоюза, отмечается, что нынешняя политика санкций является нежизнеспособной.

Позицию Запада повторила французская сторона, считающая, что примирение с Москвой возможно лишь после того, как будет прекращена поддержка на востоке Украины сепаратистов, до тех пор санкции в отношении российского финансового, энергетического и оборонного секторов должны оставаться в силе.

Стоит напомнить, что Совет Евросоюза в минувшую пятницу продлил на один года (до 23 июня 2017 года) запретные меры в отношении Севастополя и Крыма в рамках «стратегии непризнания» последнего к России.

Отношения Запада и Россия осложнились из-за ситуации на Украине. США и ЕС в конце июля 2014 года перешли от точечных санкций против отдельных компаний и физлиц к введению ограничительных мер в отношении целых секторов российской экономики.


Фото: иллюстрация

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