В Евросоюзе продлят санкции против России до 2017 года

Постпреды стран Евросоюза согласились на продление санкций в отношении РФ еще на полгода – до конца января 2017 года, сообщает агентство «
Стоит отметить, что не все представители стран ЕС сошлись во мнении касательно путей окончания противостояния с Россией из-за украинского кризиса. Великобритания выступила с призывом сохранения жесткой позиции, иного мнения придерживается Словакия, которая с 1 июля станет председателем Евросоюза, отмечается, что нынешняя политика санкций является нежизнеспособной.
Позицию Запада повторила французская сторона, считающая, что примирение с Москвой возможно лишь после того, как будет прекращена поддержка на востоке Украины сепаратистов, до тех пор санкции в отношении российского финансового, энергетического и оборонного секторов должны оставаться в силе.
Стоит напомнить, что Совет Евросоюза в минувшую пятницу продлил на один года (до 23 июня 2017 года) запретные меры в отношении Севастополя и Крыма в рамках «стратегии непризнания» последнего к России.
Отношения Запада и Россия осложнились из-за ситуации на Украине. США и ЕС в конце июля 2014 года перешли от точечных санкций против отдельных компаний и физлиц к введению ограничительных мер в отношении целых секторов российской экономики.
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