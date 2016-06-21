В Евросоюзе продлят санкции против России до 2017 года

Позицию Запада повторила французская сторона, считающая, что примирение с Москвой возможно лишь после того, как будет прекращена поддержка на востоке Украины сепаратистов, до тех пор санкции в отношении российского финансового, энергетического и оборонного секторов должны оставаться в силе.