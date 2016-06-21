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Сезон летних блокбастеров - июнь в СЛАВЕ!

21 июня 2016, 13:18
Сезон летних блокбастеров - июнь в СЛАВЕ!

Жаркое кинособытие года! Смотрите в июне - «Черепашки-ниндзя 2», «Иллюзия обмана 2», «В поисках Дори», «День независимости: Возрождение» и «Тарзан. Легенда». Такое невозможно пропустить!

Такое невозможно пропустить! Смотрите в июне:


- с 2 июня – фантастическое возвращение «Черепашки-ниндзя 2» (12+) — И их враги не дремлют: Нью-Йорк снова в опасности, а на злодейской сцене появляются мутанты Бибоп и Рокстеди, приспешники Шреддера.

- с 9 июня – Триллер «Иллюзия обмана 2» (12+) — «Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе! Их «магия» стала еще совершеннее, а враги — опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната…

- с 16 июня – анимация «В поисках Дори» (6+) — Всеми любимая голубая рыбка с проблемами с долговременной памятью возвращается на экраны. Дори и её старые друзья Немо и Марлин пытаются разобраться в ее прошлом. Кто она? Кем были ее родители? И где она научилась говорить на языке китов?

- с 23 июня – фантастика «День независимости: Возрождение» (12+) — Используя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу по защите планеты. Но ничего не может нас спасти от нового, еще более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения — только смелость нескольких героев, которые единственные могут спасти наш мир от уничтожения.

- с 30 июня – приключения «Тарзан. Легенда» (12+) — Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан возвращается в свой бывший дом, в джунгли, чтобы разобраться в том, что происходит в лагере горнодобывающей компании.

Подробная информация по телефону 90-44-44, на сайте slavakino.ru, в группе ВК vk.com/slavakino.


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