Сезон летних блокбастеров - июнь в СЛАВЕ!

- с 16 июня – анимация «В поисках Дори» (6+) — Всеми любимая голубая рыбка с проблемами с долговременной памятью возвращается на экраны. Дори и её старые друзья Немо и Марлин пытаются разобраться в ее прошлом. Кто она? Кем были ее родители? И где она научилась говорить на языке китов?