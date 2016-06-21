Россия в пику МОК проведет свою Олимпиаду 2016 не в Рио-де-Жанейро

Лидер ЛДПР заявил, что спортсмены, которые в Бразилию не смогут поехать по различным причинам могут приезжать в Сочи или в Москву в августе нынешнего года, «проведем там региональные европейские Олимпийские игры», участие в которых примут те, кто не получил права поехать на игры в Рио-де-Жанейро.