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Россия в пику МОК проведет свою Олимпиаду 2016 не в Рио-де-Жанейро

21 июня 2016, 18:20
...если российскую сборную отстранят.

Провести региональные европейские Олимпийские игры в России предложил Владимир Жириновский. Это стоит сделать в том случае, если легкоатлеты нашей страны не получат права выступить на грядущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Лидер ЛДПР заявил, что спортсмены, которые в Бразилию не смогут поехать по различным причинам могут приезжать в Сочи или в Москву в августе нынешнего года, «проведем там региональные европейские Олимпийские игры», участие в которых примут те, кто не получил права поехать на игры в Рио-де-Жанейро.

Сегодня в Лозанне пройдет саммит, на котором руководители МОК (Международного олимпийского комитета) и международных спортивных федераций будут обсуждать решение IAAF об отстранении легкоатлетов из России от участия в бразильской Олимпиаде.

Накануне появлялась неофициальная информация о возможном отстранении всей сборной России от участия в грядущих международных играх, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, отказалась от участия в летней Олимпиаде под флагом МОК двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Спортсменка заявила, что в случае дисквалификации сборной России, то на играх в Рио ее не будет, сообщало The New York Times.

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