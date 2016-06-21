Ремонт дорог в Омске: где перекрытие улиц и где пробки 21-22 июня



Движение автотранспорта будет полностью перекрыто 21 июня с 18:00 до 07:00 22 июня по ул. Пушкина на участке от ул. Лермонтова до ул. Пранова и по ул. Лермонтова на участке от ул. Куйбышева до ул. Жукова.