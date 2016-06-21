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Ремонт дорог в Омске: где перекрытие улиц и где пробки 21-22 июня

21 июня 2016, 20:35
Дорожные работы в разных районах города.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска , это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.


Движение автотранспорта будет полностью перекрыто 21 июня с 18:00 до 07:00 22 июня по ул. Пушкина на участке от ул. Лермонтова до ул. Пранова и по ул. Лермонтова на участке от ул. Куйбышева до ул. Жукова.


Возможны затруднения в движении транспорта на следующих участках:


- по улицам Чкалова, Короленко, Нефтезаводской — с 18:00 21 июня до 06:00 22 июня;

- по ул. Лукашевича на участке от ТК «Магистраль» в сторону ул. Волгоградской — с 18:00 21 июня до 06:00 22 июня;

- по ул. Химиков — 22 июня с 08:00 до 20:00;

- по ул. Б.Хмельницкого — 22 июня с 08:00 до 23:00.

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