Ремонт дорог в Омске: где перекрытие улиц и где пробки 21-22 июня

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска , это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.
Движение автотранспорта будет полностью перекрыто 21 июня с 18:00 до 07:00 22 июня по ул. Пушкина на участке от ул. Лермонтова до ул. Пранова и по ул. Лермонтова на участке от ул. Куйбышева до ул. Жукова.
Возможны затруднения в движении транспорта на следующих участках:
- по улицам Чкалова, Короленко, Нефтезаводской — с 18:00 21 июня до 06:00 22 июня;
- по ул. Лукашевича на участке от ТК «Магистраль» в сторону ул. Волгоградской — с 18:00 21 июня до 06:00 22 июня;
- по ул. Химиков — 22 июня с 08:00 до 20:00;
- по ул. Б.Хмельницкого — 22 июня с 08:00 до 23:00.