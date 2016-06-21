Падение глыбы на 9-летнего ребенка в Омске – тяжкий вред здоровью

Из материалов, собранных следствием, известно следующее: 27 марта 2016 года днем бабушка с 9-летней внучкой спускались с крыльца салона связи, расположенного в доме №3 по улице Лобкова. В этот момент с крыши на них упала наледь со снегом. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.