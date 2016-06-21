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Падение глыбы на 9-летнего ребенка в Омске – тяжкий вред здоровью

21 июня 2016, 10:15
Директору УК выдвинуто обвинение.

О происшествии портал Gorod55.ru сообщал ранее в материале «В Омске на девочку упала снежная глыба: травмы живота, перелом ключицы».

Теперь стало известно, что заместитель прокурора Ленинского округа г. Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя УК ООО «Труд» Андрея Цимбаревича. Его обвиняют по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям ТБ.

Из материалов, собранных следствием, известно следующее: 27 марта 2016 года днем бабушка с 9-летней внучкой спускались с крыльца салона связи, расположенного в доме №3 по улице Лобкова. В этот момент с крыши на них упала наледь со снегом. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Указанный многоквартирный дом находится в ведении УК ООО «Труд». Ранее эту организацию неоднократно проверяла прокуратура Ленинского округа как раз по поводу удаления сосулек и снежных отложений на кровлях домов.

Вину свою по уголовному делу Цимбаревич не признал. Дело направлено в суд на рассмотрение. Законом предусмотрена санкция – до 6 лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы Прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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