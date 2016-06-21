Определилась судьба форварда Авангарда Соботки – где будет играть

Дуг Армстронг рассказал о своей беседе с агентом чешского нападающего «ястребов», который сообщил генеральному менеджеру «Сент-Луис Блюз» о возвращении игрока в стан «блюзменов». Отмечается, что никаких официальных бумаг пока не оформлялось, все станет известно к началу июля, передает STL Today.