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Определилась судьба форварда Авангарда Соботки – где будет играть

21 июня 2016, 12:43
Новый вызов.

Генеральный менеджер заокеанского клуба «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues) Дуг Армстронг заявил, что 28-летний форвард Владимир Соботка возвращается в команду, за которую выступал до своего переезда в омский «Авангард».

Дуг Армстронг рассказал о своей беседе с агентом чешского нападающего «ястребов», который сообщил генеральному менеджеру «Сент-Луис Блюз» о возвращении игрока в стан «блюзменов». Отмечается, что никаких официальных бумаг пока не оформлялось, все станет известно к началу июля, передает STL Today.

В своем последнем сезоне в составе «Сент-Луис Блюз» Владимир Соботка в 61 матче сумел набрать 33 результативных балла, забросив 9 шайб и отдав 24 результативные передачи.

За два сезона, проведенных в стане «ястребов», 28-летний чех выходил на лед в 103 матчах, в которых записал себе в актив 76 очков, забив 29 голов и отдав 47 результативных передач при показателе полезности «+31».


Фото: hawk.ru

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