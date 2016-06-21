Определилась судьба форварда Авангарда Соботки – где будет играть

Генеральный менеджер заокеанского клуба «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues) Дуг Армстронг заявил, что 28-летний форвард Владимир Соботка возвращается в команду, за которую выступал до своего переезда в омский «Авангард».
Дуг Армстронг рассказал о своей беседе с агентом чешского нападающего «ястребов», который сообщил генеральному менеджеру «Сент-Луис Блюз» о возвращении игрока в стан «блюзменов». Отмечается, что никаких официальных бумаг пока не оформлялось, все станет известно к началу июля, передает STL Today.
В своем последнем сезоне в составе «Сент-Луис Блюз» Владимир Соботка в 61 матче сумел набрать 33 результативных балла, забросив 9 шайб и отдав 24 результативные передачи.
За два сезона, проведенных в стане «ястребов», 28-летний чех выходил на лед в 103 матчах, в которых записал себе в актив 76 очков, забив 29 голов и отдав 47 результативных передач при показателе полезности «+31».
Фото: hawk.ru