Омском занялись серьезно – правительство перешло на оперативный режим

За полтора месяца предстоит привести в порядок не только гостевой маршрут, но и каждый городской двор.
20 июня руководитель штаба подготовки к празднованию 300-летия Омска зампред Правительства Омской области Станислав Гребенщиков напомнил, что до юбилея остается ровно полтора месяца. Поэтому на сегодняшнем заседании помимо рассмотрения плановых вопросов давались поручения оперативного характера. По мнению руководителей, каждый – от рядового жителя – до владельцев территорий и объектов - должен посмотреть вокруг себя хозяйским взором, чтобы привести в порядок каждый уголок нашего города.
«При ремонте дорог следует обратить внимание на состояние бордюров, светофоров, дорожной разметки, остановочных павильонов. Нужно привести в порядок мосты, отмыть подземные переходы. Под контролем Госжилинспекции управляющие компании должны навести порядок во дворах управляемых домов. На объектах незавершенного строительства Госстройнадзор проверит состояние ограждающих конструкций. Необходимо закрепить за собственниками объектов, юридическими лицами конкретные территории. Нужно организовать несколько субботников и средников по уборке территорий», - дал поручения Станислав Гребенщиков.
Особое внимание уделяется так называемому гостевому маршруту, чтобы праздник чувствовался от самых городских железнодорожных и воздушных ворот. Вице мэр Омска Сергей Фролов доложил о начале работ по благоустройству Привокзальной площади, где будет организовано парковочное пространство. Уже заключен договор подрядных работ между Фондом развития города Омска и фирмой «СибДор». Продолжается преображение площади возле Омского цирка. За время недавнего субботника с этой площадки вывезено 90 куб. м мусора и древесного сухостоя. Выполняются работы по косметическому ремонту подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта К. Маркса и бульвара Победы. Сегодня зашла ремонтная бригада на реконструкцию фасада знаменитого дома «на горе» по адресу: ул Дзержинского, 1.
Многие хозяйствующие субъекты подключились к приведению в порядок внешнего вида занимаемых зданий. Управляющие компании обновят элементы более 50 жилых домов. Финансовый университет при Правительстве РФ отремонтирует фасад по адресу ул. Партизанская, д. 6 на общую сумму 6,5 млн. рублей. Работы планируется завершить до середины июля. Преобразятся здания Омского авиационного колледжа имени Жуковского (ул. Ленина, д. 24) и Омского автотранспортного колледжа (ул. Гагарина, д. 10). На эти цели предусмотрено более 5 млн. рублей.
Сейчас ремонтируется лицевой фасад здания, где размещен отдел финансового обеспечения Минобороны РФ (ул. Гусарова, д. 2). Завершается ремонт дома по ул. Ленина,10. Омско-Тарская епархия ремонтирует фасады Серафимо-Алексеевской часовни, расположенной на пересечении улиц Партизанская и Ленина. К работе подключаются все, по мере сил и возможностей.
Заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Вижевитова сообщила, что «юбилейный» штаб вышел на оперативный режим деятельности. «Изменения в облике города ожидаются глобальные. Как любая хозяйка готовится к приему гостей, так и мы должны навести полный порядок в нашем общем доме. Губернатор Омской области Виктор Назаров дал соответствующее поручение руководителям на местах, предприятиям и организациям всех форм собственности: навести порядок на вверенных территориях, скосить траву и сорняки. В Омске в этом году прошла массовая посадка деревьев и цветов, и нам нужно обеспечить регулярный полив, чтобы зеленый наряд радовал глаз, чтобы приезжие оценили наше гостеприимство и город по достоинству. Каждый должен понять, что 300 лет – это большой праздник, и времени на подготовку к юбилею остается совсем немного», - заявила Татьяна Вижевитова.
Источник: omskportal.ru