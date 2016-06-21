Омском занялись серьезно – правительство перешло на оперативный режим

Заместитель Председателя Правительства Омской области Татьяна Вижевитова сообщила, что «юбилейный» штаб вышел на оперативный режим деятельности. «Изменения в облике города ожидаются глобальные. Как любая хозяйка готовится к приему гостей, так и мы должны навести полный порядок в нашем общем доме. Губернатор Омской области Виктор Назаров дал соответствующее поручение руководителям на местах, предприятиям и организациям всех форм собственности: навести порядок на вверенных территориях, скосить траву и сорняки. В Омске в этом году прошла массовая посадка деревьев и цветов, и нам нужно обеспечить регулярный полив, чтобы зеленый наряд радовал глаз, чтобы приезжие оценили наше гостеприимство и город по достоинству. Каждый должен понять, что 300 лет – это большой праздник, и времени на подготовку к юбилею остается совсем немного», - заявила Татьяна Вижевитова.