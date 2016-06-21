Омичи отдыхают на 43 пляжах, а спасатели дежурят только на 14-ти

Этим летом открыты 14 официальных пляжей – шесть городских и восемь областных, – где «по первому зову» спасатели оперативно придут на помощь. По словам начальника Главного управления МЧС России по Омской области Владимира Корбута, за последние десять лет на пляжах, проверенных спасателями, не зарегистрировано ни одного случая гибели отдыхающих. Там чистое дно, есть необходимая навигация («за буйки не заплывать»), на берегу – чистый песок и кабинки для переодевания.