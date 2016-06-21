Омичи отдыхают на 43 пляжах, а спасатели дежурят только на 14-ти

Чтобы отдохнуть от жары, омичи тянутся к воде. На пляжи, на берег – поближе к реке. Так появляются спонтанные пляжные территории.
На сегодня в городе и области есть 43 пляжа, которые не прошли проверку спасателей, но пользуются популярностью у местных жителей. Вода и песок, казалось бы, что может случиться? Непроверенное дно, десятки возможностей напороться на металлические конструкции, мусор, резкие обрывы, неожиданно сильное течение... И нет никого, кто окажет профессиональную помощь.
Этим летом открыты 14 официальных пляжей – шесть городских и восемь областных, – где «по первому зову» спасатели оперативно придут на помощь. По словам начальника Главного управления МЧС России по Омской области Владимира Корбута, за последние десять лет на пляжах, проверенных спасателями, не зарегистрировано ни одного случая гибели отдыхающих. Там чистое дно, есть необходимая навигация («за буйки не заплывать»), на берегу – чистый песок и кабинки для переодевания.
За купание в неположенных местах уже в июне оштрафовали сорок омичей. Еще одна проблема, связанная с отдыхом на воде – купание в нетрезвом виде. С ней борются спасатели и полиция, а должен, казалось бы, здравый смысл отдыхающих: купание и алкоголь несовместимы.