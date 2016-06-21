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Ночной секс на капоте в центре города у мэрии: это жесть – видео 18+

21 июня 2016, 08:19
Три минуты страсти на парковке.

Очередной аморальный поступок неизвестной парочки стал достоянием общественности «благодаря» двум очевидцам, которые сняли «три минуты» чьей то страсти и выложили видео в сеть Интернет.

Дело было в Екатеринбурге, на оживленной магистрали, у площади 1905 года, где, к слову, расположено здание мэрии города. Именно этот факт и пытаются подчеркнуть очевидцы, захватывая в кадр близлежащее строение.

Парочка занималась аморальным интимом прямо на капоте автомобиля. Очевидцы находились на парковке неподалеку. Их поразили два факта: первый, что рядом мэрия, и второй – что публичный секс длился всего 3 минуты.



Напомним, ранее другие хулиганы-влюбленные учинили похожие действия в вагоне метро Санкт-Петербурга и в Новосибирске, использовав в качестве опоры светофор у пешеходного перехода.


Напоминаем – это хулиганство! Могут наказать по закону.

#Новости#Здоровье#18+#Главное#Общество
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