Ночной секс на капоте в центре города у мэрии: это жесть – видео 18+

Очередной аморальный поступок неизвестной парочки стал достоянием общественности «благодаря» двум очевидцам, которые сняли «три минуты» чьей то страсти и выложили видео в сеть Интернет.
Дело было в Екатеринбурге, на оживленной магистрали, у площади 1905 года, где, к слову, расположено здание мэрии города. Именно этот факт и пытаются подчеркнуть очевидцы, захватывая в кадр близлежащее строение.
Парочка занималась аморальным интимом прямо на капоте автомобиля. Очевидцы находились на парковке неподалеку. Их поразили два факта: первый, что рядом мэрия, и второй – что публичный секс длился всего 3 минуты.
Напомним, ранее другие хулиганы-влюбленные учинили похожие действия
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