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Миллиардер Сорос заявил о распаде ЕС, Россия – новая мировая держава

21 июня 2016, 12:04
Мнение всемирно известного инвестора.

Мультимиллиардер, всемирно известный инвестор Джордж Сорос заявил о разрушении Евросоюза и превращении России в мировую державу, сообщает издание Reuters.

В ходе своего выступления на мероприятии организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского Джордж Сорос отметил схожесть нынешнего положения дел с процветанием в годы развала Советского Союза европейского негосударственного объединения.

Ранее в газете Guardian Сорос опубликовал статью, где предупредил Великобританию о «черной пятнице», которая может наступить на следующий после референдума день, если население проголосует за выход из состава Евросоюза. Подобным решением, по мнению мультимиллиардера, британцы уронят фунт до уровня евро, из-за чего большая часть жителей страны обеднеет.

В начале нынешнего месяца Джордж Сорос отмечал, что в связи с миграционным кризисом, возможным выходом Великобритании и продолжающимися трудностями Греции остается «хороший шанс» на распад Евросоюза.

Джордж Сорос является известным американским инвестором и финансистом. Тем не менее, его деятельность оценивается неоднозначно: о нем часто говорят как о финансовом спекулянте. Кроме того, аналитиками отмечается участие мультимиллиардера в политике: спонсирование «бархатной» революции в 1989 году, которая привела к падению в Восточной Европе коммунистических режимов. Также отмечалось наличие данных, свидетельствующих, о причастности Сороса к грузинской «революции роз» в 2003 году.

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