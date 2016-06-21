Миллиардер Сорос заявил о распаде ЕС, Россия – новая мировая держава

Джордж Сорос является известным американским инвестором и финансистом. Тем не менее, его деятельность оценивается неоднозначно: о нем часто говорят как о финансовом спекулянте. Кроме того, аналитиками отмечается участие мультимиллиардера в политике: спонсирование «бархатной» революции в 1989 году, которая привела к падению в Восточной Европе коммунистических режимов. Также отмечалось наличие данных, свидетельствующих, о причастности Сороса к грузинской «революции роз» в 2003 году.