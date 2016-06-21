Крушение яхты на Иртыше: пропавших пассажиров больше не ищут

Службы спасения омского МЧС прекратили поиск двух пропавших пассажиров затонувшей в ночь с 19 на 20 июня на Иртыше прогулочной яхты «Ольга» класса «Ассоль».
В пресс-службе ведомства порталу Gorod55.ru пояснили следующее:
«Поиск происходил вчера в течение дня, производится в светлое время суток. Сегодня (21 июня) поиск не был возобновлен по решению следственных органов. Основные причины – сильное течение и прогревшаяся вода. Поиск возобновлен не будет».
Ранее, напомним, стало известно, что по факту произошедшего
Первая информация о крушении поступила в 3 часа ночи 20 июня в дежурную часть Омского линейного управления на транспорте МВД России по СФО. Далее информация была передана в МЧС, после чего была начата совместная спасательная операция.
Выяснилось, что яхта «Ольга» 19 июня вечером
На борту яхты находилось 7 человек – судовладелец и шесть пассажиров. Пятеро спаслись самостоятельно. Двое пропали без вести.
Водолазы обследовали около километра речного дна, поисковая операция проводилась и вдоль береговой линии – осмотрено около 3 километров. Всего было задействовано более 50 человек и 17 единиц спецтехники.
Затонувшую яхту подняли со дна во второй половине дня 20 июня. Ее отнесло течением