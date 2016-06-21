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Крушение яхты на Иртыше: пропавших пассажиров больше не ищут

21 июня 2016, 14:45
Названы причины.

Службы спасения омского МЧС прекратили поиск двух пропавших пассажиров затонувшей в ночь с 19 на 20 июня на Иртыше прогулочной яхты «Ольга» класса «Ассоль».

В пресс-службе ведомства порталу Gorod55.ru пояснили следующее:

«Поиск происходил вчера в течение дня, производится в светлое время суток. Сегодня (21 июня) поиск не был возобновлен по решению следственных органов. Основные причины – сильное течение и прогревшаяся вода. Поиск возобновлен не будет».


Ранее, напомним, стало известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Первая информация о крушении поступила в 3 часа ночи 20 июня в дежурную часть Омского линейного управления на транспорте МВД России по СФО. Далее информация была передана в МЧС, после чего была начата совместная спасательная операция.


Выяснилось, что яхта «Ольга» 19 июня вечером отошла от причала яхт-клуба, расположенного на Зеленом острове. При движении по Иртышу в районе 1842 километра судно приблизилось к левому берегу, дало крен на левый борт, после чего затонуло.


На борту яхты находилось 7 человек – судовладелец и шесть пассажиров. Пятеро спаслись самостоятельно. Двое пропали без вести.

Водолазы обследовали около километра речного дна, поисковая операция проводилась и вдоль береговой линии – осмотрено около 3 километров. Всего было задействовано более 50 человек и 17 единиц спецтехники.


Затонувшую яхту подняли со дна во второй половине дня 20 июня. Ее отнесло течением на расстояние 500 метров от того места, где произошло крушение.



#Новости#Происшествия#Город
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