Jeep Grand Cherokee убил своего водителя: человек раздавлен насмерть



Как сообщает Sky News, Jeep Grand Cherokee печально известен автомобилистам всего мира из-за проблем с рычагом переключения передач. После того, как водители ставили автомобиль в режим "parking", он мог начать движение сам: рычаг отскакивал в исходное положение, и нужно было постоянно следить, на какой передаче находится машина. Причем понять позицию рычага можно было лишь по предупреждающему сигналу на приборной панели. С таким дефектом автомобиль превращается в бомбу замедленного действия: забудешь перепроверить по невнимательности - «рванет».