Jeep Grand Cherokee убил своего водителя: человек раздавлен насмерть

Напомним, друзья нашли Антона в воскресенье утром, на выезде из дома.
Когда актера обнаружили, двигатель еще работал, а джип стоял на нейтральной передаче. Вероятно, рычаг передачи не встал в положение «парковка», когда Ельчин вышел из машины. И так как дом актера стоит у склона, было достаточно легкого толчка – например, хлопка дверью – чтобы автомобиль поехал.
Как сообщает Sky News, Jeep Grand Cherokee печально известен автомобилистам всего мира из-за проблем с рычагом переключения передач. После того, как водители ставили автомобиль в режим "parking", он мог начать движение сам: рычаг отскакивал в исходное положение, и нужно было постоянно следить, на какой передаче находится машина. Причем понять позицию рычага можно было лишь по предупреждающему сигналу на приборной панели. С таким дефектом автомобиль превращается в бомбу замедленного действия: забудешь перепроверить по невнимательности - «рванет».
Ошибка инженера или дефект в сборке – эта особенность Cherokee стала причиной сотен аварий по всему миру. В 2016 году более одного миллиона Jeep Grand Cherokee выпуска 2012-2015 года были отозваны производителем для исправления дефекта. Тысячи автомобилей прошли проверку и были исправлены. Побывал ли в сервисе джип Ельчина – неизвестно. Fiat Chrysler начала собственное расследование этой трагедии.
Антону Ельчину было 27 лет. Эмигрировав в 1989 году с семьей в США, за свою жизнь он снялся в таких фильмах, как «Стартрек», «Терминатор: да придет спаситель», «Альфа Дог», «Сердца в Атлантиде», «Как сумасшедший» и стал известен миру как голливудский актер русского происхождения.