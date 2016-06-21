Изменение тарифов ЖКХ в Омске – платить придется больше

Ранее омичи все 12 месяцев платили за отопление равномерно распределенную сумму, после чего в конце года получали перерасчет. Теперь же в квитанциях за июль и август такой строки уже не будет, а счет за сентябрь будет выставлен в октябре за фактическое потребление, именно таким образом оплата будет осуществляться в дальнейшем.