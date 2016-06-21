Изменение тарифов ЖКХ в Омске – платить придется больше

В соответствии с приказами РЭК Омской области с 1 июля 2016 года изменятся тарифы на электрическую, тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение, стоимость природного и сжиженного газа, а также нормативы потребления коммунальных услуг.
Таким образом, услуги водоотведения и водоснабжения подорожают на 3,5% (водоотведение до 17,85 рубля, водоснабжение до 14,63 рубля за куб). В среднем на 7% увеличатся тарифы на электроэнергию, тепловая энергия – на 9,6%, сжиженный газ – на 4-8%, сообщает пресс-служба мэрии Омска.
В связи с доведением ныне действующих тарифов до экономически обоснованных рост платы может оказаться выше в микрорайонах «Кристалл» и «Степной». Отмечается, что жители этого не увидят, из-за осуществляемого перехода на оплату услуг по отоплению по фактическому оказанию.
Ранее омичи все 12 месяцев платили за отопление равномерно распределенную сумму, после чего в конце года получали перерасчет. Теперь же в квитанциях за июль и август такой строки уже не будет, а счет за сентябрь будет выставлен в октябре за фактическое потребление, именно таким образом оплата будет осуществляться в дальнейшем.
Кроме того, внимание омичей обращается на действие нового повышающего коэффициента к нормативам для тех, у кого приборы учета коммунальных услуг отсутствуют.
С 1 июля у омичей, у которых счетчиков на электроэнергию и воду нет, будет действовать повышающий коэффициент – 1,5. С 1 января 2017 года он увеличится до 1,6. В настоящее время он составляет 1,4, сообщила Ольга Ларенкова, занимающая пост первого заместителя директора департамента городской экономической политики администрации города.
Если дома нет технической возможностей для установки общедомовых приборов учета, то жителям нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Если в квартире поставить индивидуальные приборы учета невозможно, то для составления соответствующего акта обследования необходимо обратиться в управляющую организацию.