Город55
ГлавноеВсе новости

Двое омичей следили за женщинами, вывозили за город и насиловали

21 июня 2016, 14:02
Завершено расследование уголовного дела.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении двух омичей 25-ти и 27-ми лет, обвиняемых по ряду статей уголовного кодекса РФ: «изнасилование, совершенное группой лиц…», «… угроза убийством», «иные действия сексуального характера…», «грабеж» и другие.

По версии следствия, двое омичей, живших по соседству в Кировском округе Омска, в ночь с 16 на 17 октября 2015 года, следили на личном легковом автомобиле около километра за молодой женщиной, напали на нее, усадили в машину и вывезли на окраину города, где изнасиловали.

Второй преступный эпизод произошел ночью 23 ноября 2015 года. Теперь молодые люди напали на девушку, стоявшую на остановке общественного транспорта «11-я Рабочая». Затащили ее в автомобиль, отвезли на окраину, где под угрозой убийства изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера. Затем один из злоумышленников похитил у пострадавшей 4 тысячи рублей.

Оба обвиняемых были задержаны через два дня после второго нападения благодаря совместным действиям следователей и сотрудников полиции. Мужчины были помещены под стражу.

Как сообщается, после того, как была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.


По материалам Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31