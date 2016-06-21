Двое омичей следили за женщинами, вывозили за город и насиловали

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении двух омичей 25-ти и 27-ми лет, обвиняемых по ряду статей уголовного кодекса РФ: «изнасилование, совершенное группой лиц…», «… угроза убийством», «иные действия сексуального характера…», «грабеж» и другие.
По версии следствия, двое омичей, живших по соседству в Кировском округе Омска, в ночь с 16 на 17 октября 2015 года, следили на личном легковом автомобиле около километра за молодой женщиной, напали на нее, усадили в машину и вывезли на окраину города, где изнасиловали.
Второй преступный эпизод произошел ночью 23 ноября 2015 года. Теперь молодые люди напали на девушку, стоявшую на остановке общественного транспорта «11-я Рабочая». Затащили ее в автомобиль, отвезли на окраину, где под угрозой убийства изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера. Затем один из злоумышленников похитил у пострадавшей 4 тысячи рублей.
Оба обвиняемых были задержаны через два дня после второго нападения благодаря совместным действиям следователей и сотрудников полиции. Мужчины были помещены под стражу.
Как сообщается, после того, как была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
По материалам Следственного управления СК РФ по Омской области
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