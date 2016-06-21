Двое омичей следили за женщинами, вывозили за город и насиловали

По версии следствия, двое омичей, живших по соседству в Кировском округе Омска, в ночь с 16 на 17 октября 2015 года, следили на личном легковом автомобиле около километра за молодой женщиной, напали на нее, усадили в машину и вывезли на окраину города, где изнасиловали.