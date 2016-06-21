17 нетрезвых водителей пойманы на дороге – операция омской полиции

Так, в 08:05 часов в г. Омске на ул. Торговая автоинспекторами был остановлен автомобиль «Мазда Бонго» под управлением мужчины 1985 г.р., во время общения с которым полицейские обратили внимание на признаки опьянения. Однако молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что был отстранен от управления. Также в отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ.