17 нетрезвых водителей пойманы на дороге – операция омской полиции

Чтобы предотвратить возможные ДТП по вине водителей в состоянии опьянения сотрудники Госавтоинспекции 20 июня с 07:00 до 11:00 часов провели на территории Омской области операцию «Трезвость».
Во время проведения рейда инспекторами ДПС выявлено 230 нарушений Правил дорожного движения. В 17 случаях за рулем автомобиля находились автолюбители в нетрезвом состоянии.
Так, в 08:05 часов в г. Омске на ул. Торговая автоинспекторами был остановлен автомобиль «Мазда Бонго» под управлением мужчины 1985 г.р., во время общения с которым полицейские обратили внимание на признаки опьянения. Однако молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что был отстранен от управления. Также в отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ.
Около 08:10 часов на автодороге «Омск-Красноярка» экипажем ДПС остановлен микроавтобус «ГАЗ-322132», за рулем которого находился мужчина 1976 г.р. в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.
Согласно Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.
Кроме этого, полицейские при проведении мероприятия пресекли ряд других нарушений Правил дорожного движения, из них 6 фактов управления транспортными средствами, лицами, не имеющими права управления; в одном случае водитель находился за рулем будучи лишённым права управления. 19 водителей не имели при себе документов, предусмотренных ПДД. Выявлено 22 факта превышения установленной скорости движения, 16 случаев управления автомобилями при наличии неисправностей, 32 факта нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов,4 факта нарушения правил перевозки детей. В итоге 4 автомашины помещены на специализированную стоянку.
Омская полиция напоминает, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием. Это предусмотрено Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».
Источник: УГИБДД УМВД России по Омской области