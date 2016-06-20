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Жетоны для метро начали продавать в Омске

20 июня 2016, 19:09
Тираж ограничен.

В нашем городе появились достаточно интересные сувениры – жетоны для омского метро. Приобрести такое изделие может любой желающий. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщается на странице создателей жетонов в «ВКонтакте».


На жетоне изображен знак метрополитена, а также иллюстрация единственной омской станции – библиотеки имени А.С.Пушкина. Сувениры, изготовляемые из латуни, подобно редким монетам запаковываются в пластиковые капсулы, их размер в диаметре составляет 23 миллиметра, толщина – 2 миллиметра. Очевидно, что ограниченность тиража тремястами экземпляров символично связана с грядущим 300-летием нашего города.


Ранее, напомним, в Омске состоялось еще одно «открытие» метро. 1 января 2016 года, у Ленинградского моста запустили первый состав, что стало одной из самых оригинальных инсталляций ледового городка Беловодье. Организаторы тогда отметили: «Когда-то давно нашим детям обещали, что они прокатятся на метро. И вот в январе 2016 года наши дети действительно прокатятся на метро».


Фото в тексте: vk.com/ommetro

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