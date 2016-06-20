Жетоны для метро начали продавать в Омске

В нашем городе появились достаточно интересные сувениры – жетоны для омского метро. Приобрести такое изделие может любой желающий. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщается на
На жетоне изображен знак метрополитена, а также иллюстрация единственной омской станции – библиотеки имени А.С.Пушкина. Сувениры, изготовляемые из латуни, подобно редким монетам запаковываются в пластиковые капсулы, их размер в диаметре составляет 23 миллиметра, толщина – 2 миллиметра. Очевидно, что ограниченность тиража тремястами экземпляров символично связана с грядущим 300-летием нашего города.
Ранее, напомним, в Омске состоялось еще одно «открытие» метро. 1 января 2016 года, у Ленинградского моста
Фото в тексте: vk.com/ommetro