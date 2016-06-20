Жетоны для метро начали продавать в Омске



Ранее, напомним, в Омске состоялось еще одно «открытие» метро. 1 января 2016 года, у Ленинградского моста запустили первый состав , что стало одной из самых оригинальных инсталляций ледового городка Беловодье. Организаторы тогда отметили: «Когда-то давно нашим детям обещали, что они прокатятся на метро. И вот в январе 2016 года наши дети действительно прокатятся на метро».