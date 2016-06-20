Затонувшая яхта ранее отошла от Зеленого острова: подробности крушения

К проверке законодательства о безопасности плавания по факту крушения прогулочной яхты класса «Ассоль» на Иртыше в Омске подключилась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Предварительно установлено, что в воскресенье вечером 19 июня прогулочное судно «Ольга» отошло от причала яхт-клуба, расположенного на Зеленом острове.
Яхта класса «Ассоль» состояла на учете в РОО «Федерация парусного спора по Омской области». На борту во время плавания находился судовладелец и шесть пассажиров.
Во время движения по реке Иртыш на 1842 километре, приблизившись к левому берегу, яхта дала крен на левый борт и затонула. Пять человек добрались до берега самостоятельно. Двое пассажиров пока не найдены.