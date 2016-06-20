Яхта затонула на Иртыше в Омске: уголовное дело о причинении смерти

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО, сегодня 20 июня около 3 часов ночи в дежурную часть Омского линейного управления была передана информация, что на Иртыше недалеко от берега, где расположено садовое товарищество, из-за опасного маневрирования потерпело крушение судно – прогулочная яхта с 7-ю пассажирами на борту. Пятеро выбрались на берег самостоятельно, двое пропали.
Сотрудники транспортной полиции передали информацию в МЧС и приступили к поисковым работам, которые продолжаются в настоящее время.
Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по факту случившегося возбуждено уголовное дело – причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).