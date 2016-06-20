Яхта затонула на Иртыше в Омске: уголовное дело о причинении смерти

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО, сегодня 20 июня около 3 часов ночи в дежурную часть Омского линейного управления была передана информация, что на Иртыше недалеко от берега, где расположено садовое товарищество, из-за опасного маневрирования потерпело крушение судно – прогулочная яхта с 7-ю пассажирами на борту. Пятеро выбрались на берег самостоятельно, двое пропали.