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В Омске затонувшая яхта поднята со дна Иртыша - видео

20 июня 2016, 16:39
О ходе поисковой операции.

На месте крушения прогулочного судна в акватории реки Иртыш недалеко от правого берега, продолжаются поисковые работы. Силами сотрудников Федеральной противопожарной службы по Омской области, Россоюзспаса и полиции производится обследование береговой линии.

Водолазами обследовано около 1 километра речного дна. Спасатели также проверили около 3 километров береговой линии. Поиском двух пропавших, а также ликвидацией последствий происшествия, занимаются более 50 человек. Задействовано также 17 единиц спецтехники.

Затонувшая яхта обнаружена в 500-х метрах от места, где произошло крушение. Ее подняли плавучим краном. Пока нет сообщений о найденных телах или живых пропавших.

Крушение прогулочного судна, напомним, произошло сегодня, 20 июня, ночью, около 3 часов. Место ЧП: в 10 метрах от правого берега Иртыша. На борту яхты «Ольга» (класса «Ассоль») находилось 7 человек. Пятеро добрались до берега самостоятельно, еще двоих ищут до сих пор.

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