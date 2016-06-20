В Омске затонувшая яхта поднята со дна Иртыша - видео

Крушение прогулочного судна, напомним, произошло сегодня, 20 июня, ночью, около 3 часов. Место ЧП: в 10 метрах от правого берега Иртыша. На борту яхты «Ольга» (класса «Ассоль») находилось 7 человек. Пятеро добрались до берега самостоятельно, еще двоих ищут до сих пор.

