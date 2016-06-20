Субару за 1 699 000 рублей

Уже давно прошли те времена, когда Subaru Forester был своего рода «гадким утенком» с аскетичным салоном. Сейчас Subaru Forester эволюционировал, предлагая превосходные ощущения от вождения, и адаптировался, приобретя привлекательный стиль и комфорт как снаружи, так и внутри.
И вот теперь, сравнивая этот автомобиль с конкурентами, отмечаешь, что он во многом превосходит своих популярных собратьев, созданных в угоду маркетологам.
Что же делает этот автомобиль таким уникальным?
Первое и едва ли не главное – это безупречная управляемость, симметричный постоянный полный привод и идеально сбалансированный двигатель Subaru Boxer, которыми так славится этот автомобиль.
Второе – внушительный дорожный просвет в 22 см, который позволяет без трудностей преодолевать выбоины, камни, деревья и другие преграды, встречающиеся на пути, а таких на наших дорогах не счесть.
Третий немаловажный факт – это то, что Subaru один из очень немногих автомобилей на российском рынке, которые собираются в Японии с их неизменно высоким качеством.
Конечно же, нельзя не обойти вниманием комфортный и просторный салон Forester, который по достоинству оценят все пассажиры: обилие места для ног, регулируемый наклон спинки задних сидений, высокий потолок и обзорность на самом высоком уровне. А наличие «в базе» таких жизненно необходимых для нашего климата вещей, как обогрев руля и сидений переднего и заднего рядов, принесет вам и вашим пассажирам несколько приятных мгновений.
Не обошли японцы и близкую им по духу электронику. Автомобиль буквально нашпигован высокотехнологичными решениями. Некоторые из которых видны, например, управление мультимедийной системой с помощью сенсорного экрана, а некоторые скрыты и заявляют о себе только в нужный момент – система помощи при движении по бездорожью X-Mode.
И последнее, но немаловажное, цена. Оставаясь уроженцем Японии, Subaru Forester сохранил приятную стоимость от 1 699 000 рублей с учетом выгодной программы трейд-ин. Однако стоит поторопиться, такая стоимость установлена до конца июня.
Что говорить? Надо пробовать! А попробовать автомобиль в движении можно в дилерском центре Subaru на ул. Маяковского. Будем рады вас видеть!
На правах рекламы