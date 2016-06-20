Субару за 1 699 000 рублей

Конечно же, нельзя не обойти вниманием комфортный и просторный салон Forester, который по достоинству оценят все пассажиры: обилие места для ног, регулируемый наклон спинки задних сидений, высокий потолок и обзорность на самом высоком уровне. А наличие «в базе» таких жизненно необходимых для нашего климата вещей, как обогрев руля и сидений переднего и заднего рядов, принесет вам и вашим пассажирам несколько приятных мгновений.