Стрельба под Омском: танки ведут огонь по пехоте

Команда Омского автобронетанкового института показала лучший результат Всеармейского конкурса «
В минувшие выходные подведены итоги Всеармейского конкурса «Рембат», который проводился базе Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ). В конкурсе участвовали команды от четырех военных округов (ЗВО, ЦВО, ЮВО, ВВО) и Северного флота и вне конкурса – команда от ОАБИИ.
Каждая команда состояла из трех экипажей, управляющих машиной технического обслуживания, ремонтно-эвакуационной машиной и бронированной ремонтно-эвакуационной машиной, – всего по 9 человек.
Конкурс проходил в 4 этапа. На первом этапе в ходе индивидуальной гонки нужно было на скорость преодолеть препятствия и выполнить задания по нормативам. Огневая подготовка проводилась на войсковом стрельбище по условной пехоте. Военно-спортивный этап конкурса включал индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий. Во время смешанной эстафеты на 4-километровом маршруте нужно было выполнить сложные задания на пересеченной местности.
Результаты на этапах конкурса оценивала судейская комиссия Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации. Команда Омского автобронетанкового института, выступавшая вне конкурса, по количеству баллов показала лучший результат.
По итогам всех четырех этапов наибольшее количество баллов за скорость прохождения маршрута и технику преодоления препятствий, выполнение на рубежах специальных работ, а также за огневую подготовку и военно-спортивные состязания заняла команда Западного Военного округа.
Подготовка к «Армейским международным играм – 2016», которые пройдут в первой декаде августа, продолжается.
Источник: omskportal.ru
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