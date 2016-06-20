Стрельба под Омском: танки ведут огонь по пехоте

Конкурс проходил в 4 этапа. На первом этапе в ходе индивидуальной гонки нужно было на скорость преодолеть препятствия и выполнить задания по нормативам. Огневая подготовка проводилась на войсковом стрельбище по условной пехоте. Военно-спортивный этап конкурса включал индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий. Во время смешанной эстафеты на 4-километровом маршруте нужно было выполнить сложные задания на пересеченной местности.