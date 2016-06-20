Рядом с проспектом Маркса в Омске строят новую магистраль

Еще одно «направление» в Омске, наконец, становится похожим на дорогу. Некогда «убитая» улица Пушкина приобретает очертания современной магистрали.
Фактически улица воспроизводится с нуля, если сравнивать
Строители работают и днем и ночью. Новое асфальтобетонное покрытие к вечеру 19 июня появилось на участке от улицы Бульварной до улицы Маяковского.
В воскресенье асфальт укладывали в районе перекрестка «двух поэтов».
После сделанного в прошлом году ремонта улицы Маяковского здесь появился серьезный перепад уровня. Укладывать асфальт пришлось вручную лопатами. Асфальтоукладчику это оказалось не по силам.
Если уровень двух улиц не сравняют, то лужи здесь будут образовываться и в будущем.
Напомним, недавний ливень, прошедший по части Омска 17 июня, образовал у перекрестка Пушкина-Маяковского
Единственно, чего дорожники не сделали на уже отремонтированном участке, так это не восстановили тротуары с бордюрами. Их местами как не было, так и нет. Но, возможно, на это денег в плане мэрии не предусмотрено.