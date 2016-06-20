Росгвардии разрешат применять оружие в толпе - в Госдуме поддержали

Сегодня, 20 июня, на заседании комитета при рассмотрении законопроекта о создании войск Росгвардии в нашей стране была поддержана соответствующая поправка. Его рассмотрение в Госдуме предлагается провести 21 июня. При этом в ГД отметили, что данными поправками ничего нового не вносится, аналогичный механизм использования оружия действует согласно действующему закону о ФСБ, сообщает « Российская Газета ».