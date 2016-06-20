Росгвардии разрешат применять оружие в толпе - в Госдуме поддержали

Поправку, позволяющую сотрудникам Росгвардии применять в толпе оружие для освобождения заложников, предотвращения терактов и защиты гособъектов, поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Сегодня, 20 июня, на заседании комитета при рассмотрении законопроекта о создании войск Росгвардии в нашей стране была поддержана соответствующая поправка. Его рассмотрение в Госдуме предлагается провести 21 июня. При этом в ГД отметили, что данными поправками ничего нового не вносится, аналогичный механизм использования оружия действует согласно действующему закону о ФСБ, сообщает «
Согласно обсуждаемой поправке, военнослужащие Росгвардии не имеют права при значительном скоплении людей применять оружие, если могут пострадать случайные лица, за исключением ситуаций освобождения заложников, предотвращения терактов и защиты важных гособъектов и специальных грузов.
Ранее издание «
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