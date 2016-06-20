Резкое обрушение валютного курса на рынке

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 64 рубля. Тенденция укрепления рубля протекает на фоне роста цен на нефть – цена барреля «черного золота» элитной марки Brent превысила $50.
Таким образом, американская валюта впервые за последние полторы недели опустилась ниже уровня в 64 рубля. В ходе сегодняшних торгов доллар падал до 63,98 рубля, что почти на рубль ниже уровня закрытия прошлой торговой сессии. Ранее ниже 64 рублей был лишь 9 июня и до ноября 2015 года.
Европейская валюта также снижается, сегодня она достигла отметки в 72,588 рубля, что ниже уровня закрытия пятничных торгов на 51,75 копейку.
Установленный Центробанком курс доллара составляет 65,44 рубля, евро – 73,56 рубля.
Сегодня укрепление рубля протекает на фоне роста нефтяных котировок, который связывается аналитиками со снижением опасений насчет возможного выхода из состава ЕС Великобритании. Решение будет принято 23 июня в ходе референдума.
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