Город55
ГлавноеВсе новости

Резкое обрушение валютного курса на рынке

20 июня 2016, 16:05
Рост нефтяных котировок.

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 64 рубля. Тенденция укрепления рубля протекает на фоне роста цен на нефть – цена барреля «черного золота» элитной марки Brent превысила $50.

Таким образом, американская валюта впервые за последние полторы недели опустилась ниже уровня в 64 рубля. В ходе сегодняшних торгов доллар падал до 63,98 рубля, что почти на рубль ниже уровня закрытия прошлой торговой сессии. Ранее ниже 64 рублей был лишь 9 июня и до ноября 2015 года.

Европейская валюта также снижается, сегодня она достигла отметки в 72,588 рубля, что ниже уровня закрытия пятничных торгов на 51,75 копейку.

Установленный Центробанком курс доллара составляет 65,44 рубля, евро – 73,56 рубля. В Омске приобрести доллар можно в пределах от 64,51 до 67,05 рубля, евро – от 73,17 до 75,92 рубля.

Сегодня укрепление рубля протекает на фоне роста нефтяных котировок, который связывается аналитиками со снижением опасений насчет возможного выхода из состава ЕС Великобритании. Решение будет принято 23 июня в ходе референдума.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Спорт#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31