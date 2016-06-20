Резкое обрушение валютного курса на рынке

Таким образом, американская валюта впервые за последние полторы недели опустилась ниже уровня в 64 рубля. В ходе сегодняшних торгов доллар падал до 63,98 рубля, что почти на рубль ниже уровня закрытия прошлой торговой сессии. Ранее ниже 64 рублей был лишь 9 июня и до ноября 2015 года.