Разгром сборной России на Евро-2016

Сегодня в Тулузе сборная России по футболу проводила свой важнейший матч на Евро-2016 с национальной командой Уэльса. Для выхода из группы в 1/8 финала нашей команде необходимо одерживать победу, прочие результаты были неприемлемы.
Стартовый состав нашей команды после первых двух туров на сей раз претерпел изменения. На позиции левого защитника Щенникова заменил Дмитрий Комбаров. Наиболее серьезные перемены коснулись линии полузащиты - с первых минут матч начали Мамаев, Глушаков и Роман Широков, которые на нынешнем Евро-2016 в стартовом составе не появлялись.
Футболисты Уэльса, игравшие первые два матча в большей степени от обороны, начали встречу очень активно, возможно, сделав ставку на быстрый гол. Так или иначе валлийцам удалось поразить ворота сборной России уже на 11-й минуте матча. Автором гола стал полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмси.
Всего девять минут спустя Тэйлор удвоил преимущество валлийцев, расстреливая в упор Игоря Акинфеева, который парировал первый удар, но с добиванием уже не справился.
Во втором тайме вместо Леонид Слуцкий произвел вынужденную замену вместо Василия Березуцкого на поле вышел его брат Алексей, на 52-й минуте вместо Романа Широкова в игру вошел 20-летний Александр Головин.
На 67-й минуте Гарет Бэйл забил третий гол в ворота сборной России после голевой передачи Аарона Рэмси. Этот забитый мяч стал третьим на турнире для игрока мадридского "Реала".
Получив столь серьезный перевес сборная Уэльса перешла на игру в удержание, сделав ставку на контроле мяча, что позволило успешно сохранить столь весомый перевес.
Параллельный матч между сборными Англии и Словакии завершился со счетом 0:0. Таким образом, выход из нашей группы себе гарантировали футболисты Уэлиса с шестью набранными очками и англичане с пятью результативными баллами в активе.
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