Разгром сборной России на Евро-2016

Стартовый состав нашей команды после первых двух туров на сей раз претерпел изменения. На позиции левого защитника Щенникова заменил Дмитрий Комбаров. Наиболее серьезные перемены коснулись линии полузащиты - с первых минут матч начали Мамаев, Глушаков и Роман Широков, которые на нынешнем Евро-2016 в стартовом составе не появлялись.