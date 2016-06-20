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Проезд по центральной улице Омска закрывают до середины июля

20 июня 2016, 10:54
Дорожные работы.

В связи с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильной дороги подрядной организацией «РосСтройГрупп», движение по одной из центральных улиц города будет перекрыто, сообщает пресс-служба мэрии города Омска.

Движение всех транспортных средств на следующих участках улицы Пушкина будет полностью закрыто:

- от улицы Масленникова до улицы Потанина – с 04:00 21 июня по 06:00 23 июня, а также с 04:00 5 июля по 06:00 7 июля;

- от улицы Красных Зорь до улицы Масленникова – с 04:00 24 июня по 06:00 28 июня, а также с 04:00 8 июля по 06:00 10 июля;

- от улицы Думской до улицы Красных Зорь – с 04:00 27 июня по 06:00 28 июня, а также с 04:00 11 июля по 06:00 12 июля;

- от улицы Подгорной до улицы Думской – с 20:00 29 июня по 06:00 30 июня, а также в промежуток времени с 20:00 по 06:00 1, 13, 14 и 15 июля.

- от улицы Потанина до улицы Бульварной – с 04:00 2 июля по 06:00 4 июля.



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